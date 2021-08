Cavagna pour l’étape, Almeida prend le large au général

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Sur un contre-la-montre valloné de 19,3 kilomètres autour de Katowice, c’est Rémi Cavagna qui s’est montré le plus fort. Le coureur de la Deceuninck- Quick Step remporte ce chrono avec un temps de 22 minutes 10. Troisième victoire de la saison pour le rouleur tricolore.

Son coéquipier Almeida prend la deuxième place à 13 secondes du temps de référence. Maciej Bodnar complète le podium.

Au classement général, le second du jour conforte son avance en tête de ce Tour de Pologne. Le Portugais compte désormais 26 secondes d’avance sur Matej Mohoric contre 2 secondes avant le début de cette étape. Michel Kwiatkowski est désormais troisième à 33 secondes du leader.

Conclusion demain avec la dernière étape, un tracé de 145 kilomètres en Zabrze et Cracovie pour connaître le successeur de Remco Evenepoel.