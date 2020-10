Catherine MacGregor désignée directrice générale d'Engie

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration d'Engie a annoncé vendredi avoir désigné Catherine MacGregor comme nouvelle directrice générale du groupe énergétique, huit mois après l'éviction d'Isabelle Kocher.

Cette ingénieure française de 48 ans, membre de l'équipe dirigeante du groupe parapétrolier TechnipFMC, prendra ses fonctions le 1er janvier 2021.

"La vision que porte Catherine MacGregor sur la transformation et le développement du groupe, son expérience industrielle et internationale tout autant que son leadership et ses qualités managériales reconnues contribueront pleinement à la mise en oeuvre des orientations stratégiques présentées fin juillet", déclare le conseil d'administration d'Engie dans un communiqué.

(Gwénaëlle Barzic, édité par Bertrand Boucey)