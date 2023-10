Catherine Colonna se rend en Arménie pour renforcer les liens avec Erevan

PARIS (Reuters) - La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend ce mardi en Arménie avec l'objectif de renforcer les liens avec les autorités du pays confrontées à l'afflux de réfugiés en provenance du Haut-Karabakh et qui redoutent des opérations militaires azerbaïdjanaise sur leur territoire. Le sujet est sensible en France, pays d'accueil de nombreux Arméniens et qui compterait entre 400.000 et 600.000 habitants d'ascendance arménienne dont certains reprochent à la France de ne pas avoir suffisamment agi depuis la prise de l'enclave montagneuse par Bakou après une opération militaire éclair le 19 septembre. "Il y a également un volet bilatéral, de relations politiques évidemment, pour conforter l'Arménie, dont chacun peut mesurer aussi l'isolement", a déclaré une source diplomatique française. La France a déjà fourni 12,5 millions d'euros d'aide humanitaire et le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu a déclaré samedi que la France était disposée à fournir une assistance militaire si l'Arménie en faisait la demande. Paris a également apporté son soutien à l'idée de sanctions contre Bakou, mais l'idée se heurte à la réticence de plusieurs pays européens très dépendants du gaz azerbaïdjanais. "L'Arménie a besoin de garanties en matière de sécurité. Peu importe qui les fournit, qu'il s'agisse du Royaume-Uni, de la France, des Etats-Unis, c'est extrêmement important", a dit un diplomate arménien avant la visite de Catherine Colonna. (John Irish,; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)