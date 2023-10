Catherine Colonna mardi en Arménie au chevet des réfugiés du Haut-Karabakh

Catherine Colonna mardi en Arménie au chevet des réfugiés du Haut-Karabakh













PARIS, 1er octobre (Reuters) - La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rendra mardi en Arménie au chevet des milliers de réfugiés ayant fui le Haut-Karabakh, annonce dimanche sa porte-parole. La cheffe de la diplomatie française rencontrera son homologue, Ararat Mirzoyan, et les Arméniens ayant fui le Haut-Karabakh "après l'offensive militaire déclenchée par l'Azerbaïdjan le 19 septembre et neuf mois de blocus illégal, sous le regard complice de la Russie", souligne-t-elle dans un communiqué. Catherine Colonna "étudiera avec les autorités arméniennes les modalités concrètes du renforcement de notre coopération dans tous les domaines", ajoute-t-on de même source. Plus de 100.000 réfugiés sont arrivés en Arménie en provenance de l'enclave du Haut-Karabakh, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une mission des Nations Unies est arrivée dans le Haut-Karabakh dimanche afin d'évaluer les besoins humanitaires sur place. (Reportage Elizabeth Pineau)