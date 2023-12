Cathay Pacific choisit l'A350 d'Airbus pour remplacer sa flotte de Boeing 747

Cathay Pacific choisit l'A350 d'Airbus pour remplacer sa flotte de Boeing 747













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific Airways a annoncé vendredi avoir passé une commande ferme pour l'achat de six appareils A350 d'Airbus au prix catalogue de 2,71 milliards de dollars (2,51 milliards d'euros), afin de remplacer ses Boeing 747 vieillissants. Cathay, qui possède six anciens modèles 747-400ERF et 14 747-8F, plus récents, s'attend à ce que les six A350 soient livrés à partir de 2027 et d'ici à la fin de l'année 2029, a-t-elle déclaré dans un communiqué. "Ces avions-cargos de nouvelle génération, très économes en carburant, fourniront une importante capacité de fret supplémentaire, étendront notre réseau mondial et contribueront à nos objectifs de leadership en matière de développement durable", a déclaré Ronald Lam, directeur général de Cathay. Dans le cadre de cet accord, Cathay s'est également assuré le droit d'acquérir 20 A350 cargo supplémentaires. La compagnie aérienne dit avoir négocié des réductions de prix avec Airbus pour obtenir un prix inférieur à celui du catalogue. Les grandes compagnies aériennes obtiennent souvent des remises substantielles de la part des constructeurs d'avions. Reuters avait rapporté en novembre que le transporteur privilégiait Airbus pour cet accord très attendu, après avoir reporté sa décision pendant plusieurs mois. La sélection signifie que Cathay remplacera sa flotte de Boeing 747 par le nouvel avion d'Airbus, un choix qui était considéré comme un test clé pour les deux avions cargos. Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires. (Reportage Rishav Chatterjee à Bangalore et Lisa Barrington à Séoul ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)