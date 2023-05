Cathay Airways vers une commande de 2 milliards de dollars à Boeing pour ses cargo 777, selon des sources

Crédit photo © Reuters

par Tim Hepher et Valerie Insinna PARIS/WASHINGTON (Reuters) - Cathay Pacific Airways est proche de placer une commande d'environ 2 milliards de dollars à Boeing pour ses appareils cargo 777-8F, alors que la compagnie aérienne hongkongaise veut lancer le renouvellement de sa flotte d'avions de transports, ont déclaré lundi des sources industrielles. S'il venait à être confirmé, ce choix mettrait fin à une lutte entre avionneurs pour convaincre l'une des principales compagnies mondiales de fret aérien, laquelle s'était penché sur le 777x de Boeing et un modèle cargo en développement par Airbus dans la famille des A350. Des sources industrielles avaient indiqué par le passé que la décision concernait une commande initiale de cinq ou six appareils, pour une valeur totale d'environ 2 milliards de dollars au prix catalogue, avant les traditionnelles remises. Cathay Pacific a déclaré n'avoir aucune annonce à effectuer dans l'immédiat, un porte-parole faisant savoir par courriel que la compagnie continuait d'"investir pour renforcer notre flotte avec l'ajout de nouveaux appareils ultra-modernes et écoénergétiques". Boeing et Airbus ont refusé de commenter toute discussion commerciale. (Reportage Tim Hepher à Paris, Valerie Insinna à Washington; version française Jean Terzian)