Caterpillar : Les dépenses d'infrastructure portent les résultats au T3

Caterpillar : Les dépenses d'infrastructure portent les résultats au T3













par Bianca Flowers et Shivansh Tiwary 31 octobre (Reuters) - Caterpillar a fait état mardi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, tiré par d'importants investissements dans les infrastructures des marchés clés, stimulant la demande pour ses équipements de construction haut de gamme. La demande d'équipements lourds est en hausse, les États-Unis modernisant routes, chemins de fer et autres infrastructures de transport à travers un programme affectant 1.000 milliards de dollars (938 millions d'euros) approuvé par le Sénat en 2021 sous l'administration Biden. Le contrôle des coûts a aussi contribué aux bénéfices de Caterpillar, avec des hausses de prix qui ont protégé les marges malgré la pression persistante de l'inflation. Les marges bénéficiaires ont été soutenues par un carnet de commandes rempli par les équipements de construction et par une forte demande de la part des clients des secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'électricité, du rail et de la défense. La forte demande de machines lourdes dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière devrait situer la marge d'exploitation pour l'année dans le haut de la fourchette des prévisions antérieures. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Caterpillar a augmenté dans tous les segments d'équipements, la division construction enregistrant la plus forte hausse (+12%) grâce à une demande solide en Amérique du Nord, la loi sur les infrastructures de l'administration Biden ayant stimulé les dépenses pour les routes, les chemins de fer et les ponts aux États-Unis. Les revenus du groupe, considéré comme un baromètre de l'activité économique, ont augmenté de 12% pour atteindre 16,8 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé en septembre. Son bénéfice a atteint 2,79 milliards de dollars, soit 5,45 dollars par action, contre 2,04 milliards de dollars, soit 3,87 dollars par action, un an plus tôt. (Reportage Shivansh Tiwary à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)