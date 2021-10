Caterpillar : La demande d'équipements lourds tire le bénéfice au troisième trimestre

(Reuters) - Caterpillar a fait état jeudi d'un bénéfice ajusté au troisième trimestre en hausse, la demande dans le secteur de la construction et la hausse des prix des matières premières ayant stimulé les ventes d'équipements lourds dans toutes ses activités.

Le fabricant d'équipements de construction et d'exploration minière a publié un bénéfice ajusté de 2,66 dollars (2,29 euros) par action, contre 1,52 dollar (1,31 euro) un an plus tôt, période durant laquelle les ventes ont été impactées par la pandémie de coronavirus.

Le groupe, dont l'activité est considérée comme un baromètre de l'économie, a bénéficié d'une hausse de la demande de construction en Amérique du Nord et d'une hausse des prix du pétrole et des matières premières qui incite les clients à commander davantage d'équipements alors qu'ils augmentent leur production.

Les revenus de l'activité des industries de la construction, la principale division de Caterpillar, ont augmenté de 30% pour atteindre 5,26 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre.

Le chiffre d'affaires total du groupe a progressé de 25% pour atteindre 12,4 milliards de dollars.

