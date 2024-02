Caterpillar : Bénéfice en hausse au quatrième trimestre, forte demande en équipements de construction

Caterpillar : Bénéfice en hausse au quatrième trimestre, forte demande en équipements de construction













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Caterpillar a fait état lundi d'une forte hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenu par la demande en équipements de construction dans un contexte de dépenses d'infrastructure plus élevées et d'un rebond du marché de l'immobilier résidentiel aux États-Unis. Le bénéfice ajusté pour le trimestre a atteint 2,68 milliards de dollars (2,49 milliards d'euros), soit 5,28 dollars par action, contre 1,45 milliard de dollars, soit 2,79 dollars par action, un an plus tôt. L'action Caterpillar était en hausse de 2,2% dans les échanges avant-Bourse à Wall Street. Les dépenses pour des équipements lourds restent robustes parmi les clients commerciaux en raison notamment de l'amélioration continue des routes, des voies ferrées et d'autres infrastructures de transport aux États-Unis, qui bénéficient d'un programme d'investissements mis en place par l'administration de Joe Biden en 2021. Le bénéfice de Caterpillar a également profité d'un contrôle efficace des coûts et des hausses de prix visant à lutter contre les pressions inflationnistes. Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos en décembre a également augmenté pour atteindre 17,1 milliards de dollars, contre 16,6 milliards de dollars enregistrés il y un an. (Rédigé par Shivansh Tiwary à Bangalore ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)