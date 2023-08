Caterpillar avertit d'une baisse des ventes et de sa marge au T3

1er août (Reuters) - Caterpillar Inc a averti mardi d'une baisse de ses ventes et de sa marge au troisième trimestre, alimentant les inquiétudes sur un pic passé de la demande en équipements de construction. Le groupe a indiqué que son chiffre d'affaires et sa marge opérationnelle du troisième trimestre seraient plus élevés qu'à la même période l'an passé mais en baisse par rapport au deuxième trimestre. Sur cette dernière période, Caterpillar a vu son bénéfice trimestriel progresser grâce à la hausse des dépenses d'infrastructure dans des régions telles que l'Amérique du Nord qui ont stimulé la demande pour ses équipements de construction. Le contrôle des coûts et les augmentations de prix ont également protégé les bénéfices de Caterpillar dans un contexte de perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement et de pressions inflationnistes. Le bénéfice ajusté pour le deuxième trimestre ressort à 5,55 dollars par action, alors que les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient à un bénéfice de 4,58 dollars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21,6% à 17,32 milliards de dollars. Le consensus des analystes prévoyait 16,49 milliards. (Reportage Bianca Flowers et Shivansh Tiwary ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)