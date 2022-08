Castex officiellement nommé à la tête de l'Agence de financement des infrastructures

PARIS (Reuters) - La nomination de l'ancien Premier ministre Jean Castex à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de France (Afit) a été officialisée par un décret publié jeudi au Journal officiel, au lendemain de sa signature par Emmanuel Macron.

Jean Castex succède à ce poste à Christophe Béchu, qui a rejoint en juillet le gouvernement d'Elisabeth Borne en tant que ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

La nomination de Jean Castex à la tête de cet établissement public chargé de financer les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales ou portuaires en France a été proposée par le président de la République début juillet, et validée par les commissions du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et du Sénat fin juillet.

L'officialisation de cette nomination intervient au lendemain de celle d'Emmanuelle Wargon à la présidence de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)