Castaner revoit le "nuançage" pour les municipales

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Quelques jours après le "doute sérieux" émis par le Conseil d'Etat, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé mardi une révision de sa circulaire sur l'attribution des nuances politiques aux élections municipales de mars, objet d'un bras de fer avec plusieurs partis de l'opposition.

La première version de la circulaire, adressée le 10 décembre aux préfets, demandait notamment aux représentants de l'Etat de n'attribuer de nuance politique aux candidats et listes déclarés que dans les communes d'au moins 9.000 habitants.

En dessous de ce seuil, les listes n'auraient pas été "marquées" politiquement et n'auraient donc pu être prises en compte dans les totalisations des voix au niveau national.

Le seuil retenu était dénoncé par plusieurs partis politiques (Les Républicains, Debout la France et le Parti socialiste) qui y voyaient un "tripatouillage politique" et une tentative de masquer les résultats de la République en Marche (LaREM) dans les petites communes.

Dans une décision rendue vendredi, le Conseil d'Etat leur a rendu raison en émettant entre autres des doutes sur la légalité de ce seuil qui aurait, selon lui, "conduit, dans plus de 95% des communes, à ne pas attribuer de nuance politique".

Publiée mardi matin, la nouvelle circulaire prend en compte "l'ensemble des remarques faites par le Conseil d'Etat", a souligné Christophe Castaner à l'Assemblée nationale. Le seuil d'attribution sera donc fixé à 3.500 habitants et plus et le nuançage ira des listes divers gauche, divers centre à divers droite, a-t-il précisé.

Par ailleurs, la liste "Debout la France" ne sera pas classée, comme initialement prévu, dans le bloc extrême-droite conformément à l’analyse du Conseil d’État, a-t-il ajouté.

(Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)