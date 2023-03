Casino visé par une enquête du PNF pour "manipulation de cours et délit d'initié"

PARIS, 10 mars (Reuters) - Le parquet national financier (PNF) a confirmé vendredi avoir ouvert une enquête préliminaire sur Casino pour des chefs de manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive ainsi que de délit d'initié commis courant 2018 et 2019. Cette enquête, ouverte en février 2020, a trait au cours du titre de la société Casino durant cette période, a précisé le PNF. Contacté par Reuters, Casino n'a pas souhaité faire de commentaires. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)