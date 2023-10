Casino vend sa participation dans Exito au groupe salvadorien Calleja

PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration de Casino a approuvé vendredi dernier la signature d'un accord préalable avec Grupo Calleja, qui détient le premier groupe de distribution alimentaire au Salvador, pour la vente de sa participation dans Groupe Éxito, a annoncé lundi le distributeur français. Lourdement endetté, Casino a annoncé jeudi avoir signé un accord de "lock-up" sur la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, afin d'éviter la faillite après des années d'acquisitions financées par la dette. Grupo Pão de Açucar ("GPA"), filiale brésilienne de Casino, qui détient 13,31% des actions d'Éxito, est également partie de l'accord et a accepté de vendre sa participation, a ajouté Casino. Le prix offert représente un total de 380 millions d'euros pour la participation directe du groupe Casino et de 148 millions d'euros pour la participation de GPA. L'offre sera payée comptant par l'acquéreur, a précisé Casino, qui a ajouté que le prix par action serait réduit par toute distribution extraordinaire de dividendes ou toute autre distribution, paiement, transfert d'actifs ou transaction similaire effectuée par Éxito. (Rédigé par Diana Mandiá)