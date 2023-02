Casino va intensifier ses promotions, l'inflation pèse sur les ventes en France

PARIS (Reuters) - Casino s'est engagé mardi à investir davantage dans les promotions ce trimestre, après une baisse du chiffre d'affaires de ses supermarchés et hypermarchés en France au quatrième trimestre 2022, sous la pression de la concurrence. Le chiffre d'affaires du groupe français de grande distribution a atteint 9,16 milliards d'euros lors du précédent trimestre, soit une hausse de 4,4% en données comparables par rapport à la même période en 2021, tiré par l'Amérique latine et les magasins de proximité en France. Cette croissance a cependant ralenti après une hausse de 5,4% en données comparables au troisième trimestre. Le titre Casino reculait de 1,9% à 9,97 euros à 09h40 GMT à la Bourse de Paris. La société, qui a été confrontée à une dette élevée et à un faible flux de trésorerie, doit publier ses résultats annuels le 10 mars. Elle avait précédemment déclaré qu'elle visait un "niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow". Ces perspectives n'ont pas été mentionnées dans le communiqué de presse mardi. En France, hors Cdiscount, le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 0,1%, après une hausse de 3,9% au troisième trimestre. Ce résultat est inférieur aux attentes qui tablaient sur +2,7%, selon les analystes de Jefferies. "Les résultats complets seront publiés le 10 mars et fourniront davantage d'informations sur l'impact de cette situation sur la position précaire de l'effet de levier", a ajouté Jefferies. Le chiffres d'affaires trimestriel des hypermarchés français a baissé de 6,2% en comparable et de 4% dans les supermarchés français, tandis que les ventes des magasins de proximité ont augmenté de 4,5%. Casino mise sur une expansion des magasins de proximité en centre-ville et sur le commerce électronique, notamment la livraison à domicile via des partenariats avec Ocado et Amazon, pour stimuler les ventes. Le groupe précise avoir ouvert en France 352 nouveaux magasins au cours du trimestre sur les formats de proximité, soit 879 nouveaux magasins sur l'année, "surpassant l'objectif initial de 800 ouvertures en 2022". (Reportage Dominique Vidalon, version française Kate Entringer et Augustin Turpin, édité par Matthieu Protard, Tangi Salaün et Kate Entringer)