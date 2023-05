Casino : Un investisseur demande à une commission CDS si un événement de crédit s'est produit















LONDRES, 30 mai (Reuters) - Un investisseur a saisi une commission spécialisée dans les dérivés de crédit pour savoir si un événement de crédit susceptible d'ouvrir la voie au paiement de CDS (Credit default swaps) s'était produit chez Casino . Le groupe français de distribution, lourdement endetté, a annoncé vendredi l'ouverture de négociations officielles avec ses créanciers pour tenter de résoudre ses difficultés financières. La commission saisie, une "Credit Derivatives Determinations Committee", ne s'est cependant pas encore prononcée sur la recevabilité de la requête de cet investisseur, première étape du processus visant à déterminer un éventuel événement de crédit, est-il écrit sur le site internet de ces commissions. A la Bourse de Paris, vers 14h35 GMT, l'action Casino perdait 5,48%, deuxième plus forte baisse du SBF 120 (-1,03%). (Reportage Chiara Elisei; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)