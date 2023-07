Casino : Un ancien directeur de Metro pressenti pour être DG dans le projet Kretinsky

PARIS, 9 juillet (Reuters) - Le plan de sauvetage de Casino élaboré par le tandem associant l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky à Marc Ladreit de Lacharrière prévoit la nomination de Philippe Palazzi au poste de directeur général du distributeur stéphanois, rapporte dimanche le journal Les Echos. Le quotidien précise que Philippe Palazzi, 52 ans a fait carrière chez Metro, où il a fini directeur des opérations, avant prendre la tête de Lactalis en 2020. Toujours selon Les Echos, Philippe Palazzi s'appuierait sur le management en place dans les grandes divisions de Casino pour relancer l'activité du groupe, lourdement endetté. Daniel Kretinsky n'a pas pu être joint et Philippe Palazzi n'a pas répondu dans l'immédiat à un message. En plus de la proposition du tandem Kretinsky-Lacharrière, valable jusqu'à lundi, Casino a reçu début juillet une autre offre visant à renforcer ses fonds propres émanant d'un trio d'hommes d'affaires composé de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. La direction de Casino et les médiateurs judiciaires ont fixé au 27 juillet la date butoir pour conclure un accord de principe sur les modalités de la restructuration financière du groupe. (Reportage Benjamin Mallet et Tassilo Hummel)