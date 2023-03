Casino sous pression après la dégradation de la note de Moody's

PARIS (Reuters) - L'action Casino recule fortement vendredi à la Bourse de Paris après la décision de Moody's d'abaisser la note de crédit du distributeur, l'agence de notation financière invoquant des pertes de parts de marché, une faible liquidité et un endettement élevé. L'agence de notation a abaissé la note du distributeur à "Caa1" contre "B3" et l'a assortie d'une perspective négative dans un contexte économique difficile pour le secteur en France en raison de la forte inflation. Vers 16h00 GMT, le titre Casino plonge de 13,64%, plus forte baisse du SBF 120 (-1,73%), après avoir touché un creux historique à 5,57 euros. L'action de la maison mère, Rallye, chute de 13,97%. "La dégradation reflète la perte continue de parts de marchés dans la distribution en France, les flux de trésorerie toujours négatifs en France et la baisse des marges de distribution en France en 2022", a expliqué Moody's dans une note datée de jeudi. L'agence estime que Casino va peiner à maintenir son volume de ventes en 2023 en raison de la hausse des prix, notamment dans l'alimentaire, qui pèse sur la confiance des consommateurs dans un contexte de concurrence toujours vive. La perspective négative traduit l'incertitude entourant la capacité du groupe à stabiliser sa génération de trésorerie dans ce contexte de marché difficile, indique Moody's. L'agence met aussi en avant un "profil de liquidité faible" car le groupe dépend du processus engagé de cessions d'actifs pour pouvoir rembourser ses échéances de dette arrivant à maturité. Casino doit encore refinancer ou rembourser environ 1,2 milliard d'euros d'obligations en circulation d'ici 2024 et 1,8 milliard supplémentaire d'ici 2025, note Moody's. Sollicité, Casino n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Rédigé par Blandine Hénault et Claude Chendjou, avec Piotr Lipinski et Silvia Aloisi, édité par Kate Entringer)