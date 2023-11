Casino se prépare à céder ses derniers supermarchés au plus offrant (Les Echos)

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Casino s'apprête à vendre davantage de supermarchés à Intermarché (groupement Les Mousquetaires), voire à céder le solde de son parc de supers et d'hypers au plus offrant, rapporte le quotidien Les Echos dans son édition à paraître lundi, citant Carrefour comme un candidat potentiel. Lourdement endetté, Casino a signé en octobre un accord de "lock-up" avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui prévoit un apport de fonds propres ainsi qu'une réduction de l'endettement net du groupe. Selon Les Echos, la filiale de Rallye a reçu des manifestations d'intérêt pour son solde de 291 supermarchés (dont 60 en franchise) et 52 hypermarchés. Les candidats à la reprise devront avoir déposé leurs offres mercredi, précise le journal. La restructuration du distributeur stéphanois, qui prévoit que Rallye perde le contrôle du groupe, doit intervenir d'ici la fin du premier trimestre 2024. (Rédigé par Claude Chendjou)