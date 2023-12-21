Casino revoit son plan d'affaire et met à jour sa prévision d'Ebitda à 126 ME pour 2024
(Corrige date 2024 dans le titre et le dernier snap)
21 décembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :
* CASINO SA - CONVOCATION DES ACTIONNAIRES ET DES CRÉANCIERS RÉUNIS EN CLASSE DE PARTIES AFFECTÉES POUR VOTER LES PLANS DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE
* MAD DES PROJETS DE PLANS DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE
* MAJ DU PLAN D'AFFAIRES DU CONSORTIUM
* LE CONSORTIUM, COMPOSÉ DE EP GLOBAL COMMERCE A.S., FIMALAC ET ATTESTOR, A REVU SON PLAN D'AFFAIRES AFIN DE PRENDRE EN COMPTE L'ACTUALISATION DES PRÉVISIONS 2023 DU PÉRIMÈTRE FRANCE
* IL RESSORT DE CE NOUVEAU PLAN D'AFFAIRES UN EBITDA DE 126 MEUR EN 2024 QUI ATTEINDRAIT 920 MEUR EN 2028 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)