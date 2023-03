Casino réduit sa participation dans l'entreprise brésilienne Assai

PARIS, 14 mars (Reuters) - Casino a lancé mardi la vente d'une partie de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assai, annoncée en novembre dernier afin d'accélérer son désendettement. Casino a déclaré qu'il vendrait 12,9% du capital social d'Assai, soit 174 millions d'actions. Le distributeur français a déclaré que cette vente s'inscrivait dans le cadre des plans de cession d'actifs annoncés précédemment. Sur la base du cours de clôture de l'action Assai, qui était de 16,69 réais brésiliens le 13 mars, la vente de la participation vaudrait environ 2,9 milliards de réais (516,76 millions d'euros). Casino a déclaré que le montant de la vente pourrait être augmenté de 80 millions d'actions ordinaires, ce qui représenterait 5,9% supplémentaires du capital social d'Assai. Casino détient une participation de 30,5% dans Assai, selon le site web de l'entreprise brésilienne. Le groupe contrôle également la société brésilienne Grupo Pao de Acucar et a déclaré qu'il continuerait à vendre des actifs en Amérique latine cette année. Casino est également en pourparlers exclusifs pour combiner ses activités de vente au détail en France avec Teract . (Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)