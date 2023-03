Casino : Recul du bénéfice opérationnel courant en 2022

Casino : Recul du bénéfice opérationnel courant en 2022













(Actualisé avec détails, cours de Bourse) PARIS, 10 mars (Reuters) - Casino s'est fixé vendredi pour objectif annuel de réduire son endettement et ses coûts, après avoir fait état d'un bénéfice opérationnel courant en 2022 en baisse de 5,9% après impact du change, reflétant un recul de ses principales activités en France et un manque de liquidités à la suite de la faiblesse des ventes au quatrième trimestre. Par ailleurs, Casino et Teract ont annoncé jeudi soir la signature d'un accord d'exclusivité pour "créer le leader français de la distribution responsable et durable". Le titre Casino reculait de 5,17% à 8,60 euros à 09h05 GMT à la Bourse de Paris, parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120, qui perdait 1,89% au même moment. Casino, qui a vendu des actifs pour réduire sa dette, a réaffirmé qu'il visait à finaliser la dernière tranche de 400 millions d'euros de son plan de cession de 4,5 milliards d'euros en France d'ici à la fin de l'année. Le distributeur français s'est également engagé à continuer la vente de ses actifs en Amérique latine cette année, après avoir annoncé en début de semaine qu'il étudiait un projet de cession d'une partie de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assai pour environ 600 millions de dollars afin d'accélérer son désendettement. PRIORITÉ À LA DETTE Casino, qui a terminé l'année 2022 avec 434 millions d'euros trésorerie et équivalents de trésorerie, a indiqué qu'il ne verserait pas de dividende pour 2022 afin de donner la priorité à la réduction de la dette. À fin 2022, la dette financière nette s'élève à 6 milliards d'euros contre 5,9 milliards d'euros un an plus tôt, en raison d'une augmentation de la dette d'Assai liée à son plan d'expansion. Casino a fait état d'un résultat opérationnel courant (ROC) annuel en baisse de 12,1% à taux de change constant à 1,12 milliard d'euros en 2022, contre 1,19 milliard un an auparavant. Ce recul s'explique par la baisse de 9,1% du ROC de l'activité de détail en France, où les ventes des hypermarchés Geant ont fortement chuté au quatrième trimestre 2022 sous la pression de la concurrence. Casino s'est engagé fin février, après une baisse du chiffre d'affaires de ses supermarchés et hypermarchés en France au quatrième trimestre 2022, à investir davantage dans les promotions ce trimestre. Pour 2023, en France, Casino vise une réduction des coûts de 250 millions d'euros dans les enseignes de distribution, une baisse des stocks de 190 millions d'euros et un recul de sa dette. Selon les analystes de JP Morgan, les résultats du groupe "confirment une fois de plus sa lutte pour la génération de flux de trésorerie et la réduction de la dette". L'accord conclu avec Teract n'est pas non plus de nature à rassurer les investisseurs qui, estime JP Morgan dans une note, s'attendaient dans un premier temps à l'émission de nouvelles actions ainsi qu'à des perspectives détaillées sur la dette. Selon l'accord d'exclusivité signé avec Teract, une entité contrôlée par Casino regroupera les activités de distribution en France et une seconde, nommée TERACT Ferme France, contrôlée par InVivo, se chargera de l'approvisionnement en produits agricoles locaux et en circuit court, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué jeudi. "Afin de pouvoir mettre en oeuvre un plan de croissance ambitieux, le nouvel ensemble se doterait d'un niveau de fonds propres supplémentaires de l'ordre de 500 millions d'euros", ont indiqué les sociétés. (Reportage Dominique Vidalon, rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)