Casino : que penser de la proposition du trio Niel, Pigasse et Zouari ?

(Actualisé avec précisions, cours de Bourse, contexte) PARIS, 14 juin (Reuters) - Casino a annoncé mercredi avoir reçu une lettre d'intention préliminaire du trio d'hommes d'affaires constitué par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari sur une proposition de renforcement de ses fonds propres jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros. Une source proche du dossier avait indiqué la veille à Reuters que les hommes d'affaires avaient déposé une offre d'un milliard d'euros pour monter au capital du distributeur stéphanois. "A ce stade, il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir", a indiqué Casino dans un communiqué. "Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance", ajoute le groupe. A la Bourse de Paris, l'action Casino s'envolait dans les premiers échanges de 18,6% à 7,87 euros. A la suite de l'abandon d'un projet de rapprochement entre Teract et Casino, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari avaient dit la semaine dernière travailler sur une "solution financière et industrielle pérenne" pour le groupe de distribution. Dans le cadre de leur proposition, ils prévoient d'injecter eux-même directement 200 à 300 millions d'euros, le solde étant souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet, est-il précisé dans le communiqué de Casino. La proposition du trio d'hommes d'affaires s'aligne avec celle de Daniel Kretinsky qui a proposé fin avril de prendre le contrôle du groupe via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. Lourdement endetté et sous pression des agences de notation, Casino a entamé fin mai des négociations officielles avec ses créanciers afin de résoudre ses difficultés financières. (Rédigé par Nicolas Delame et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)