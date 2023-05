Casino: Prolongation de la période de consultation de créanciers

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Casino a annoncé mardi prolonger jusqu'au 23 mai à 17h00 la période de consultation de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires. Dans un communiqué, le groupe français a déclaré que la décision définitive de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation restait soumise à l'approbation de son conseil d'administration. Une telle procédure, a ajouté Casino, a pour finalité d'encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet Teract et la proposition de EP Global Commerce, véhicule d'acquisition de l'investisseur tchèque Daniel Kretínský. (Rédigé par Matthieu Protard et Jean Terzian, édité par Kate Entringer)