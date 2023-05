Casino : Procédure de conciliation avec les créanciers pour Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris

PARIS (Reuters) - Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris, pour poursuivre les discussions avec leurs créanciers, ont annoncé lundi ces actionnaires du groupe de distribution Casino dans un communiqué commun. "A date, les discussions avec les porteurs de dettes de Rallye sécurisées par des titres de Casino placés en fiducie-sûreté n'ont pas encore abouti. Dans ces conditions, les sociétés ont décidé de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de bénéficier d'un cadre juridique plus protecteur pour poursuivre les discussions avec leurs créanciers", est-il écrit dans ce communiqué. "Le président du Tribunal de commerce de Paris a ouvert ce jour une procédure de conciliation à l'égard de Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris, pour une durée initiale de quatre mois, prorogeable le cas échéant d'un mois complémentaire." (Rédigé par Bertrand Boucey)