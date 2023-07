Casino obtient une dérogation des prêteurs sur les covenants financiers pour fin juin

Casino obtient une dérogation des prêteurs sur les covenants financiers pour fin juin













31 juillet (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA : * RENONCIATION À LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE * PRÉCISE AVOIR OBTENU UNE DÉROGATION DES PRÊTEURS AU TITRE DU CRÉDIT RENOUVELABLE (RCF) POUR DÉCLARER TOUT REMBOURSEMENT ANTICIPÉ FONDÉ SUR DES CAS DE DÉFAUT RÉSULTANT DIRECTEMENT DU NON-RESPECT DES COVENANTS FINANCIERS AU 30 JUIN 2023 (ET NON AU 30 SEPTEMBRE 2023, COMME ANNONCÉ LE 28 JUILLET 2023) * A NOTER QUE LA DEMANDE FAITE PAR LES CONCILIATEURS AUX PRÊTEURS VISAIT ÉGALEMENT À OBTENIR UNE RENONCIATION À UN ÉVENTUEL CAS DE DÉFAUT AU TITRE DES COVENANTS FINANCIERS AU 30 SEPTEMBRE 2023 * LE GROUPE PRÉCISE QUE L'EFFICACITÉ DE CETTE RENONCIATION EST SUBORDONNÉE À LA SATISFACTION DE CERTAINES CONDITIONS, NOTAMMENT LA DÉLIVRANCE PAR LE GROUPE AUX PRÊTEURS AU TITRE DU RCF DE CERTAINES CONFIRMATIONS ET RÉGULARISATIONS ET DE CERTAINES INFORMATIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)