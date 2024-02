Casino : Le tribunal de Commerce valide le plan de sauvetage mené par Kretinsky

Casino : Le tribunal de Commerce valide le plan de sauvetage mené par Kretinsky













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le tribunal de Commerce de Paris a donné lundi son feu vert au plan du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour renflouer le distributeur français Casino, en grandes difficultés financières, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée, a déclaré le consortium constitué d'EP Equity Investment, Fimalac et Attestor. "Le consortium (...) se réjouit de la décision du tribunal de Commerce de Paris de donner une suite favorable à la proposition de plan de sauvegarde accélérée qu'il a formulée pour la reprise de Casino", a-t-il indiqué dans un communiqué. "A partir du mois d'avril, l'équipe de direction, emmenée par son directeur général Philippe Palazzi, mettra en oeuvre un plan ambitieux de réorganisation, d'investissement et de modernisation pour asseoir le développement des enseignes du groupe", est-il ajouté. Casino, septième groupe de supermarchés français en termes de parts de marché, s'est retrouvé au bord de la cessation de paiement après des années d'acquisitions financées par l'endettement et de récentes pertes de parts de marché au profit de ses rivaux. A lire aussi... Les actionnaires actuels de groupe stéphanois seront massivement dilués dans le cadre de l'opération de restructuration qui mettra fin à trente ans de règne de Jean-Charles Naouri sur la société, qu'il contrôlait via sa holding Rallye. Le consortium mené par Kretinsky détiendra et contrôlera 53,7% du capital social de Casino dans le cadre de l'accord de renflouement, qui prévoit l'injection de 1,2 milliard d'euros d'argent frais dans Casino, ainsi qu'une réduction de 6,1 milliards d'euros de la dette du groupe. Le tribunal de Commerce de Paris avait prolongé jusqu'au 25 février la période de sauvegarde accélérée de l'entreprise. Casino, qui cherche à enrayer les pertes de ses grands hypermarchés et à se procurer des liquidités, a conclu des accords le mois dernier avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires, maison-mère d'Intermarché, pour leur céder 288 magasins en France. Début février, le Groupement Les Mousquetaires s'est substitué à Carrefour pour l'acquisition de 25 magasins. La vente, qui a suscité les craintes des syndicats quant à un éventuel démantèlement du groupe, devrait laisser à Casino l'enseigne haut de gamme Monoprix ainsi que Franprix, qui se concentre également sur les magasins de centre-ville. A la Bourse de Paris, l'action Casino grimpait de 3,5% après l'annonce du feu vert au plan de sauvetage. (Rédigé par Dominique Vidalon, Diana Mandia et Blandine Hénault pour la version française, édité par Sophie Louet)