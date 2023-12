Casino : Le consortium mené par Kretinsky abaisse sa prévision d'Ebitda pour 2024

Casino : Le consortium mené par Kretinsky abaisse sa prévision d'Ebitda pour 2024













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le consortium mené par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui doit prendre le contrôle de Casino après la restructuration de la dette du groupe, a revu son plan d'affaires et abaissé ses prévisions d'Ebitda, a annoncé jeudi le distributeur stéphanois. Cette révision intervient en raison du projet de cessions, annoncé plus tôt cette semaine, des supermarchés et hypermarchés Casino au Groupement Les Mousquetaires et à Auchan. Le nouveau plan d'affaires prévoit un Ebitda de 126 millions d'euros en 2024 contre 316 millions prévus dans le précédent plan. L'Ebitda atteindrait 920 millions d'euros en 2028 contre 949 millions attendus auparavant. (Rédigé par Blandine Hénault)