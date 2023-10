Casino : Le CA recule de 5,3% en comparable au T3

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Casino a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 5,3% en données comparables au troisième trimestre, pénalisé par les difficultés de ses activités de distribution en France et par celles de sa filiale de commerce en ligne Cdiscount. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est replié à 4,562 milliards d'euros, en baisse de 5,5% en données publiées. Casino avait déjà fourni jeudi les données pour son activité en France et abaissé son objectif annuel d'Ebitda pour le pays en raison des investissements nécessaires dans un contexte concurrentiel accru. Le chiffre d'affaires de Cdiscount a reculé de 24,6% au troisième trimestre en données comparables en raison d'une réduction "assumée" des ventes de produits. (Rédigé par Blandine Hénault)