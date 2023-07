Casino : La perte nette se creuse à 2,23 MdsE au S1

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Le groupe de distribution Casino a fait état jeudi d'une perte nette de 2,23 milliards d'euros au premier semestre, grevé par les difficultés opérationnelles de ses supermarchés et hypermarchés en France. Si les enseignes parisiennes et de proximité du groupe restent bien orientées, les super et hypermarchés Casino ont fait l'objet de mesures de réajustement tarifaire significatives depuis le début de l'année, de l'ordre de 10% de baisse de prix en moyenne. Cela a eu un impact favorable sur le trafic client et les volumes mais défavorable à court terme sur le chiffre d'affaires, explique Casino. En données comparables, les revenus des super et hypermarchés ont ainsi reculé de 15,3% sur le seul deuxième trimestre. Par conséquent, Casino accuse une perte opérationnelle courante de 233 millions sur le premier semestre. La perte nette sur la période comptabilise également des dépréciations dues à des impôts différés en France et à du "goodwill". A fin juin, la dette financière nette de Casino s'établissait à 6,1 milliards d'euros. Face à ce lourd endettement, Casino mène depuis fin mai des négociations avec ses créanciers dans le cadre d'une procédure de conciliation devant la justice destinée à restructurer sa dette. La direction de Casino et les médiateurs nommés par le tribunal ont fixé au 27 juillet la date limite pour conclure un accord de principe sur les conditions de la restructuration financière. Parallèlement, Casino poursuit des négociations sur l'offre d'apport en fonds propres portée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, après le retrait de la proposition concurrente émanant de 3F Holding, regroupant les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)