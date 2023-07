Casino : L'offre de Kretinsky et Fimalac prévoirait une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros

PARIS (Reuters) - L'offre de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et de Fimalac sur Casino prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, a-t-on appris mardi d'une source proche du dossier. Daniel Kretinsky et Fimalac, la holding de Marc Ladreit de Lacharrière, contribuerait à hauteur de 900 millions d'euros à l'augmentation de capital, les 450 millions restants étant apportés par des créanciers du groupe, a précisé la source. La proposition, déposée officiellement lundi, prévoit aussi de convertir 500 millions d'euros de dette sécurisée en actions, a ajouté la source. Un porte-parole de Fimalac n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. (Reportage Mathieu Rosemain, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)