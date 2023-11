Casino : L'objectif d'Ebitda annuel pour la France revu à la baisse pour la deuxième fois en un mois

Casino : L'objectif d'Ebitda annuel pour la France revu à la baisse pour la deuxième fois en un mois













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Casino a abaissé mercredi, pour la seconde fois en un mois, son objectif annuel de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) pour la france, en raison d'un redressement plus lent que prévu de l'activité dans ses hypermarchés et de l'impact de ses investissements. Le groupe de distribution s'attend désormais à ce que son Ebitda après loyers s'établisse à la perte, dans une fourchette allant de 78 millions à 140 millions d'euros. Casino avait déjà annoncé il y a un mois une baisse de son objectif d'Ebitda après loyers pour la France, ramené à 100 millions d'euros contre 214 millions d'euros précédemment. Le groupe, en proie à des difficultés financières, mène depuis fin mai des négociations avec ses créanciers dans le cadre d'une procédure de conciliation devant la justice destinée à restructurer sa dette. Il a déclaré en octobre avoir signé un accord de "lock-up" avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, afin d'éviter la faillite. (Rédigé par Augustin Turpin)