Casino-Hausse de 1% du chiffres d'affaires au T1

PARIS, 4 mai (Reuters) - Casino a fait état jeudi d'une hausse de 1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, évoquant un contexte resté plus difficile dans ses supermarchés et hypermarchés où des mesures de réajustement des prix ont été réalisées. Le groupe indique dans un communiqué avoir dégagé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros sur le trimestre, avec des revenus en recul de 4,6% en France en données comparables mais en hausse de 9,5% en Amérique latine. (Rédigé par Matthieu Protard)