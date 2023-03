Casino fixe le prix de la cession de parts dans Assai à 2,87 euros par action

17 mars (Reuters) - Casino a annoncé vendredi avoir fixé le prix de la vente de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assai à 16 réals brésiliens (2,87 euros) par action, pour un total de 723,2 millions d'euros. Dans le cadre du placement, 254 millions actions Assaí ont été allouées, a indiqué Casino dans un communiqué. A l'issue de la transaction, précise le distributeur français, il détiendra une participation de 11,7% du capital Assai et donc ne contrôlera plus la société. Le réglement-livraison des titres cédés est prévu le 21 mars 2023. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)