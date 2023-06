Casino fixe au 3 juillet la remise d'offres d'apport en fonds propres

(Corrige une dépêche du 28 juin, bien lire au §3e que Jean-Charles Naouri n'a pas de lien avec l'offre de Xavier Niel) PARIS, 28 juin (Reuters) - Casino a annoncé mercredi qu'une date limite avait été fixée au 3 juillet pour la remise d'offres d'apport en fonds propres au capital du groupe, dans le cadre du processus de restructuration de sa dette. Dans un communiqué, Casino a également averti ses actionnaires qu'ils devraient probablement faire face à une dilution massive de leur investissement à la suite de cette procédure et que Rallye, maison mère de Casino, perdrait quoi qu'il en soit le contrôle. Deux offres concurrentes, proposant toutes deux d'injecter 1,1 milliard d'euros dans Casino, ont émergé ces dernières semaines avec d'un côté le trio d'hommes d'affaires constitué par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, et de l'autre le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Dans son communiqué, Casino déclare avoir fixé la date du 3 juillet avec les conciliateurs "en vue de finaliser un accord de principe sur les termes de la restructuration financière d'ici le 27 juillet". Le groupe précise avoir transmis mercredi aux parties prenantes de la conciliation des propositions sur la conversion en capital de dette non sécurisée et sécurisée du groupe. "Cette vision de Casino des montants de conversion de dette en capital sera discutée avec les potentiels apporteurs de fonds propres ainsi qu'avec les créanciers financiers du Groupe de sorte que la proposition de restructuration finale pourra différer de cette vision", souligne-t-il. "Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino", ajoute-t-il. (Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Jean-Stéphane Brosse)