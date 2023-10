Casino finalise un accord de lock-up avec ses créanciers

Casino finalise un accord de lock-up avec ses créanciers













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Casino a annoncé jeudi avoir signé un accord de "lock-up" sur la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, afin d'éviter la faillite. Le groupe confirme ainsi l'accord de principe conclu fin juillet avec EP Global Commerce et Fimalac - les sociétés respectives de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière - ainsi qu'avec Attestor et des créanciers détenant plus des deux tiers du "Term Loan B" en vue du renforcement des fonds propres et de la restructuration de sa dette. L’accord de restructuration financière prévoit un apport de fonds propres ainsi qu’une réduction de l’endettement net du Groupe de 6,1 milliards d’euros, indique Casino dans un communiqué. A l’issue des opérations de restructuration envisagées, le consortium détiendra le contrôle de Casino via un véhicule ad-hoc (SPV), et EP Equity Investment III de Daniel Kretinsky le contrôle du-dit SPV. Les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino, comme prévu. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)