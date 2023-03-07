Casino : Etude d'un projet de cession d'une partie de la participation dans Assaí
7 mars (Reuters) - Casino Sa:
* ETUDE D'UN PROJET DE CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARTICIPATION DANS ASSAÍ
* AFIN D'ACCÉLÉRER SON DÉSENDETTEMENT, ÉTUDE D'UN NOUVEAU PROJET DE CESSION D'UNE PARTIE DE SA PARTICIPATION DANS ASSAÍ POUR UN MONTANT D'ENVIRON 600 MILLIONS DE DOLLARS QUI POURRAIT ÊTRE AUGMENTÉ EN FONCTION DES CONDITIONS DE MARCHÉ.
* AUCUNE DÉCISION DÉFINITIVE N'A ÉTÉ PRISE SUR CE PROJET D'OPÉRATION QUI PRENDRAIT LA FORME D'UN PLACEMENT SECONDAIRE
* DANS CE CADRE, LE GROUPE CASINO A MANDATÉ UN SYNDICAT BANCAIRE ET SOLLICITÉ LES ÉQUIPES D'ASSAÍ AFIN DE RÉALISER LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À UNE ÉVENTUELLE OPÉRATION
* (Rédaction de Paris)
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