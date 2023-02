Casino et Teract confirment discuter d'un rapprochement en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Casino et Teract ont confirmé mercredi avoir engagé des discussions en vue d'un possible rapprochement de leurs activités de distribution en France. Dans deux communiqués séparés, les deux groupes ont précisé avoir engagé à ce stade des discussions exploratoires, tout en précisant que ces négociations pourraient ne pas aboutir. Casino précise que les discussions portent sur un rapprochement des activités de distribution en France au sein d'une entité qui serait contrôlée par Casino. Citant des sources au fait du dossier, Bloomberg avait indiqué que la transaction pourrait s'élever à plusieurs milliards de dollars. Acteur de la distribution dite responsable présent dans la jardinerie, l'animalerie et la distribution alimentaire, Teract est coté à la Bourse de Paris depuis août dernier. Le groupe est issu du rapprochement entre le véhicule d'investissement coté (SPAC) mis en place par les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari et la branche distribution de la coopérative agricole InVivo. (Rédigé par Blandine Hénault et Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey et Matthieu Protard)