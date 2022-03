Casino et Just Eat France annoncent un partenariat pour la livraison de courses en 30 minutes

31 mars (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA:

* LE GROUPE CASINO ET JUST EAT FRANCE NOUENT UN PARTENARIAT POUR LA LIVRAISON DE COURSES EN 30 MINUTES