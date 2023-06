Casino estime avoir besoin de 900 millions d'euros en fonds propres

Casino estime avoir besoin de 900 millions d'euros en fonds propres













PARIS, 26 juin (Reuters) - Le groupe Casino a annoncé lundi avoir pour objectif de conclure un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de sa dette d'ici à la fin du mois de juillet, estimant que cet accord devra comprendre un apport d'"au moins 900 millions d'euros" en fonds propres. Dirigé par Jean-Charles Naouri, le groupe Casino traverse une zone de fortes turbulences notamment imputables à son endettement, qui atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre. Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri le contrôle est également lourdement endettée. Le cabinet de conseil, Accuracy, "n'anticipe pas de problème de liquidité d'ici la fin de la période de conciliation", selon un communiqué de Casino qui ajoute que la cession de sa participation dans le groupe brésilien Assaí va générer "un produit net après frais et impôts estimé à 326 millions d'euros". Accuracy n'anticipe pas de problème de liquidité "dans l'hypothèse d'une poursuite du gel des frais financiers et des échéances de dette après la période de conciliation, et sur la base de la cession à venir par Casino au Groupement les Mousquetaires", poursuit le communiqué. "Les créanciers, pour ceux ne l'ayant pas encore fait, ont été invités à s'organiser pour faciliter la poursuite des discussions avec le Groupe", a également affirmé Casino. (Reportage Tassilo Hummel ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)