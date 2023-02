Casino envisage un rapprochement avec Teract pour ses activités de distribution en France

PARIS (Reuters) - Le groupe Casino envisage un rapprochement de ses activités de distribution en France avec la société Teract, rapporte mercredi l'agence Bloomberg citant des sources proches du dossier. Casino est en discussions préliminaires pour une transaction éventuelle d'un montant de plusieurs milliards de dollars, le groupe stéphanois visant une part majoritaire dans l'éventuel futur ensemble, précise Bloomberg. Contacté, Casino n'a pas souhaité faire de commentaires. Teract n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Teract est un acteur de la distribution dite responsable présent dans la jardinerie, l'animalerie et la distribution alimentaire, coté à la Bourse de Paris depuis août dernier. Le groupe est issu du rapprochement entre le véhicule d'investissement coté (SPAC) mis en place par les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari et la branche distribution de la coopérative agricole InVivo. A la Bourse de Paris, l'action Casino reculait de 2,2% dans l'après-midi tandis que le titre Teract gagnait 2,5%. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)