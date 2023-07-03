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Casino dit que les titulaires des obligations high yield non sécurisées ont refusé d’octroyer les waivers demandés

Casino dit que les titulaires des obligations high yield non sécurisées ont refusé d’octroyer les waivers demandés

3 juillet (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* POINT SUR LES DEMANDES DES CONCILIATEURS

* LE GROUPE VA SOLLICITER DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, DANS LES PROCHAINS JOURS, L'APPLICATION DE DÉLAIS DE GRÂCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 611-7 DU CODE DE COMMERCE

* LES TITULAIRES DES OBLIGATIONS HIGH YIELD ÉMISES PAR QUATRIM ONT OCTROYÉ, PENDANT LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE CONCILIATION, LE WAIVER DES CAS DE DÉFAUT POUVANT RÉSULTER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE LA SUSPENSION DE PAIEMENTS

* LA RENONCIATION CORRESPONDANTE N'A CEPENDANT PAS ETE OBTENUE DE LA PART DES TITULAIRES DE BILLETS SENIOR NON SECURISES DE CGP DUE EN 2026 ET 2027

* LE RATIO DETTE BRUTE GARANTIE SUR EBITDA APRÈS PAIEMENTS DE LOYER AU 30 JUIN 2023 DEVRAIT DÉPASSER LE CAP DE 3,5X

* LE GROUPE POURRAIT DONC ÊTRE EN DÉFAUT AU TITRE DE SON RCF À LA DATE DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION PERTINENTE (C'EST-À-DIRE FIN AOÛT AU PLUS TARD), CE QUI ENTRAÎNERAIT UN DÉFAUT CROISÉ SUR UNE PARTIE DE SA DETTE FINANCIÈRE AU PLUS TARD NIVEAU DE SES FILIALES OPÉRATIONNELLES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Gdansk)

Reuters

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