Casino discute avec Les Mousquetaires et Auchan pour céder ses super et hypermarchés

PARIS (Reuters) - Casino a annoncé lundi l'ouverture de négociations exclusives avec Auchan Retail et le Groupement Les Mousquetaires, maison-mère d'Intermarché, pour leur céder ses supermarchés et hypermarchés. L'opération, qui intervient dans le cadre d'une vaste restructuration de Casino, porte sur la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés du groupe sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,35 milliard d'euros, hors immobilier. Certains actifs immobiliers pourraient faire également partie du périmètre de l'opération, précise Casino dans un communiqué. L'accord porte sur 313 magasins qui ont représenté environ 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Plusieurs acteurs de la distribution en France s'étaient montrés intéressés par la reprise de ces magasins, pourtant en grandes difficultés. Outre Auchan et Les Mousquetaires, Carrefour et Lidl s'étaient aussi positionnés, a rapporté plus tôt lundi le quotidien économique Les Echos. Le mois dernier, Casino avait indiqué avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché, sans toutefois préciser les acquéreurs ni le nombre de magasins que l'entreprise envisageait de vendre. En grandes difficultés financières, Casino est actuellement en procédure de sauvegarde afin de mettre en oeuvre une restructuration de sa lourde dette. Le groupe de distribution doit être repris l'an prochain par une nouvelle équipe de direction menée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Le projet de cession des super et hypermarchés est conditionné à la restructuration de la dette de Casino et a été approuvé par Daniel Kretinsky, a précisé lundi le groupe. La cotation de l'action Casino, qui avait été suspendue dans la matinée à la demande de la société, reprendra mardi. Le projet de cession des hypermarchés et supermarchés inquiètent les syndicats de Casino qui redoutent un démantèlement du groupe dont le siège social historique est basé à Saint-Etienne (Loire). Casino dit que l'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Helen Reid à Londres)