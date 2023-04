Casino : Daniel Kretínský propose de prendre le contrôle via une augmentation de capital

Casino : Daniel Kretínský propose de prendre le contrôle via une augmentation de capital













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La société EP Global Commerce, détenue par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretínský, a proposé à Casino la mise en oeuvre d'une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros qui pourrait conduire à une prise de contrôle du groupe, a annoncé lundi le distributeur. Casino dit avoir reçu de la part de EP Global Commerce - une société affiliée à VESA Equity Investment qui détient 10,06% du capital du groupe stéphanois - une lettre d'intention pour souscrire à une augmentation de capital réservée de Casino à hauteur de 750 millions d'euros. EP Global Commerce propose que Fimalac, qui est aussi actionnaire de Casino, puisse souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 millions d'euros. Une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 millions d'euros, indique encore le groupe. "À ce stade, le groupe a uniquement pris acte de la proposition", indique Casino dans un communiqué. "S'il devait y donner une suite favorable, la mise en oeuvre des opérations proposées par EP Global Commerce pourrait, en fonction des paramètres financiers arrêtés par les parties, conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants". Cette opération est subordonnée à plusieurs conditions suspensives, indique Casino, notamment une réduction "très substantielle" de la dette brute non-sécurisée du groupe par voie de rachat en numéraire et de conversion en capital et l'obtention d'une dérogation de la part de l'AMF à l'obligation de dépôt d'une offre publique sur les titres de la société. Cette dérogation, prévue dans le règlement du gendarme boursier, permet de prendre le contrôle d'une société en situation avérée de difficulté financière dans le cadre d'une souscription à une augmentation de capital soumise à l'approbation de ses actionnaires. L'opération doit aussi obtenir l'accord de certains créanciers de Casino, lourdement endetté. Le mois dernier, l'agence de notation Moody's a abaissé la note de crédit du distributeur, invoquant des pertes de parts de marché, une faible liquidité et un endettement élevé. Casino indique qu'il analysera la proposition de EP Global Commerce au cours des prochaines semaines. Le groupe poursuit dans le même temps ses discussions avec Teract avec lequel il a engagé début mars un processus de rapprochement dans la distribution en France. Casino a aussi annoncé lundi, dans un communiqué séparé, avoir engagé des discussions exclusives avec le Groupement Les Mousquetaires pour approfondir leurs partenariats industriels et d'achats. "Le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino envisagent de prolonger de deux ans la durée de leurs alliances jusqu'en 2028 et d'étendre leurs accords au nouvel ensemble à constituer entre le groupe Casino et Teract, qui serait contrôlé par le groupe Casino", a-t-il dit dans un communiqué. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)