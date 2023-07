Casino confirme avoir reçu des offres de Niel/Pigasse/Zouari et de Kretinsky

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Casino a confirmé mardi avoir reçu deux offres visant à renforcer ses fonds propres alors que le groupe de distribution, lourdement endetté, a engagé des négociations avec ses créanciers pour restructurer sa dette. Une offre émane du véhicule d'investissement 3F Holding constitué du trio d'hommes d'affaires regroupant Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari. L'autre proposition provient des sociétés EP Global Commerce et de Fimalac, deux actionnaires de Casino, associant l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky à Marc Ladreit de Lacharrière. "Ces deux propositions seront analysées et présentées au comité ad hoc du conseil d’administration de Casino ce jour, puis aux créanciers dans le cadre d’une réunion organisée le 5 juillet sous l’égide des conciliateurs", déclare Casino dans un communiqué, qui précise qu'aucune décision ne sera prise tant que les créanciers n'auront pas été consultés. Dans un communiqué séparé, 3F Holdings a fait savoir que son offre visait à injecter 900 millions d'euros dans le groupe, soit un peu moins que les 1,1 milliard d'euros évoqués dans un premier temps mais un montant conforme aux besoins exprimés par Casino. La proposition repose sur "un projet industriel et commercial de long terme accompagné de moyens financiers renforcés", dit 3F Holdings. De son côté, Daniel Kretinsky, déjà actionnaire de Casino à hauteur de 10%, a proposé fin avril de prendre le contrôle du groupe via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros associant Fimalac, la holding de Marc Ladreit de Lacharrière. Quelle que soit la proposition retenue, elle marquera la perte de contrôle de Jean-Charles Naouri après 30 ans de mainmise sur le distributeur stéphanois. Dans son communiqué, 3F précise que sa proposition prévoit que Moez-Alexandre Zouari prenne la direction du groupe. Ces offres interviennent alors que Casino a lancé fin mai des négociations officielles avec ses créanciers dans le cadre d'une procédure de conciliation devant la justice destinée à restructurer sa dette. Le groupe a indiqué lundi matin qu'il allait demander dans les prochains jours "des délais de grâce" auprès du tribunal de commerce afin d'éviter un défaut de paiement pendant la période de conciliation alors que certains de ses créanciers ont refusé d'accorder une suspension des paiements d'intérêts et d'échéance dus pendant cette période. Casino a aussi prévenu la semaine dernière que la restructuration de sa dette risquait de provoquer une dilution massive pour les actionnaires du groupe. A la Bourse de Paris, l'action Casino gagnait plus de 4% dans les premiers échanges mardi. (Rédigé par Blandine Hénault et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)