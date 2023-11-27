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Casino confirme avoir reçu des marques d'intérêts en vue de l'acquisition de ses supermarchés

Casino confirme avoir reçu des marques d'intérêts en vue de l'acquisition de ses supermarchés

27 novembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* SUITE AUX RUMEURS DONT LA PRESSE SE FAIT L'ÉCHO, LE GROUPE CASINO CONFIRME AVOIR REÇU DES MARQUES D'INTÉRÊTS PRÉLIMINAIRES EN VUE DE L'ACQUISITION DE MAGASINS DU PÉRIMÈTRE HYPERMARCHÉ ET SUPERMARCHÉ

* CES MARQUES D'INTÉRÊTS SERONT ANALYSÉES PAR LE GROUPE CASINO ET LE CONSORTIUM DANS LES PROCHAINES SEMAINES

* TOUTE OPÉRATION DE CESSION DEVRA ÊTRE PRÉALABLEMENT APPROUVÉE PAR LE CONSORTIUM CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE LOCK-UP EN DATE DU 5 OCTOBRE 2023 Source: Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

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