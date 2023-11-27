Casino confirme avoir reçu des marques d'intérêts en vue de l'acquisition de ses supermarchés
27 novembre (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :
* SUITE AUX RUMEURS DONT LA PRESSE SE FAIT L'ÉCHO, LE GROUPE CASINO CONFIRME AVOIR REÇU DES MARQUES D'INTÉRÊTS PRÉLIMINAIRES EN VUE DE L'ACQUISITION DE MAGASINS DU PÉRIMÈTRE HYPERMARCHÉ ET SUPERMARCHÉ
* CES MARQUES D'INTÉRÊTS SERONT ANALYSÉES PAR LE GROUPE CASINO ET LE CONSORTIUM DANS LES PROCHAINES SEMAINES
* TOUTE OPÉRATION DE CESSION DEVRA ÊTRE PRÉALABLEMENT APPROUVÉE PAR LE CONSORTIUM CONFORMÉMENT À L'ACCORD DE LOCK-UP EN DATE DU 5 OCTOBRE 2023 Source: Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)