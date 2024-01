Casino/Concurrence: Feu vert sous conditions pour le rachat de magasins par Intermarché

PARIS (Reuters) - L'Autorité de la concurrence a approuvé jeudi le rachat de 61 magasins Casino par Intermarché tout en exigeant la cession de trois d'entre eux. L'opération, annoncée l'an dernier, a d'ores et déjà été réalisée en septembre, Intermarché ayant pu obtenir une dérogation pour lancer la transaction sans attendre l'avis de l'Autorité de la concurrence. A l'issue de son examen, l'autorité a conclu que l'opération ne présentait pas de problème de concurrence sur le marché de l'approvisionnement. En revanche, elle a noté des risques d’atteinte à la concurrence au détriment des consommateurs locaux dans trois zones, à Lons-le-Saunier (39), à Plouaret (22) et à Vals-près-le-Puy (43). "Après examen attentif de l’opération de rachat, l’Autorité a autorisé le rachat des magasins cibles sous réserve d’engagements présentés par Intermarché incluant la cession de trois magasins", a-t-elle conclu, ajoutant qu'Intermarché s'était engagé à céder les magasins en question. Casino et Intermarché, détenu par le Groupement Les Mousquetaires, sont par ailleurs en négociations exclusives pour la reprise de la quasi-totalité des hypermarchés et supermarchés du groupe stéphanois en grandes difficultés financières. Ce projet, qui inclut aussi Auchan, est conditionné à la restructuration de la dette de Casino, actuellement en procédure de sauvegarde. Une assemblée générale des actionnaires de Casino se tient ce jeudi sur l'approbation du projet de restructuration financière qui prévoit la reprise du groupe par une nouvelle équipe de direction menée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. (Rédigé par Nicolas Delame et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)