Casino chute de plus de 30% à sa reprise de cotation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La cotation de l'action Casino a repris mercredi sur une chute de plus de 30% après la communication par le groupe de distribution du détail des deux offres d'injection de capital qu'il a reçues. A 07h15, le titre Casino perdait 32,7% à 3,07 euros, de loin la plus forte baisse du SBF 120 en recul de 0,4% au même moment. Casino est au coeur d'une bataille opposant plusieurs grands noms du capitalisme français qui proposent d'injecter des fonds dans le groupe, lourdement endetté, et d'en prendre le contrôle. Le distributeur avait demandé la suspension de sa cotation mardi dans la matinée après avoir annoncé le dépôt officiel de deux offres mais sans les détailler, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur les montants proposés. Dans la soirée, Casino a dévoilé une offre associant l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky à Marc Ladreit de Lacharrière qui prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une contribution de 900 millions d'euros de la part des deux hommes d'affaires via leur société respective, EP Global Commerce et Fimalac. De l'autre côté, une offre de 3F Holding - le véhicule d'investissement des hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari - vise à injecter 900 millions d'euros dans le groupe. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)