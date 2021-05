Casino annonce un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe de distribution Casino a annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros au premier trimestre, stable à données comparables et en progression de 6,5% sur deux ans, porté par les enseignes de proximité et une forte croissance de l'e-commerce.

L’EBITDA après loyer progresse de 34 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2020, à 189 millions d'euros.

Sur le segment France retail, le chiffre d'affaires s'établit à 3,4 milliards d'euros, en baisse de 6,4% sur un an.

Après avoir vendu ses magasins déficitaires et remis toutes ses enseignes dans le vert, le distributeur stéphanois s'est concentré sur la croissance et l'expansion, avec notamment l'ouverture de 115 magasins de proximité sur le trimestre et le développement de l'e-commerce alimentaire.

"Ces leviers de croissance, qui constituent un axe fort de différenciation stratégique, poursuivront leur accélération dans les prochains trimestres", indique le groupe dans un communiqué.

(Dominique Vidalon et Hayat Gazzane)