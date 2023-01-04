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Casino annonce sa réorganisation juridique en France

Casino annonce sa réorganisation juridique en France

4 janvier (Reuters) - Casino Guichard Perrachon SA :

* RÉORGANISATION JURIDIQUE DU GROUPE CASINO EN FRANCE

* CASINO CONFIRME AVOIR PROCÉDÉ À LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ HOLDING COMMUNE QUI SERA DÉNOMMÉE CGP DISTRIBUTION FRANCE

* L'APPORT DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ULTIME ÉTAPE DE CETTE RÉORGANISATION, INTERVIENDRA DURANT LE PREMIER SEMESTRE 2023

* LES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE MONOPRIX ONT D'ORES ET DÉJÀ ÉTÉ PLACÉES SOUS CETTE SOCIÉTÉ HOLDING DÉTENUE À 100% PAR CASINO, GUICHARD-PERRACHON Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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